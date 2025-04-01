В рейтинге Forbes изменилось количество россиян-миллиардеров

Forbes: В мировом рейтинге появилось 15 новых миллиардеров из России

Россия заняла пятое место по числу новичков-миллиардеров в рейтинге Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Согласно опубликованным данным, рейтинг пополнился 15 новыми миллиардерами из России. На первом месте по количеству новичков оказались США с показателем 103 человека, а на втором — Германия (37 человек). Третье и четвертое места достались Китаю и Индии соответственно.

Самым богатым россиянином составители рейтинга назвали владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Его состояние оценивается в 28,7 миллиарда долларов. Следом идет владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (28,6 миллиарда долларов). «Бронза» досталась председателю правления НОВАТЭКа Леониду Михельсону (28,4 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что в прошлом году совокупное состояние всех миллиардеров мира увеличилось на два триллиона долларов. Выросла и скорость, с которой они наращивают свои богатства. Эксперты отметили, что захват глобальной экономики привилегированным меньшинством дошел до высот, которые когда-то считались невообразимыми.