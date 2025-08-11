Из жизни
Из жизни

Россиянин описал жизнь в одной стране фразой «там можно снимать постапокалиптическое кино»

Фото: Matt Gush / Shutterstock / Fotodom

Россиянин Григорий рассказал, как отправился в США через Мексику и месяц жил в этой стране, пока ему помогали оформить документы на въезд в Америку. Своим опытом жизни в Америке он поделился в большом интервью «Ленте.ру».

Григорий месяц жил в приграничном городе Матаморос. Он назвал это место ужасным и добавил, что по улицам нельзя было ходить поодиночке, особенно вечером. «Там наверняка можно было бы снимать постапокалиптическое кино: трущобы, подозрительные люди, полиция в пикапах с пулеметами, картели. (...) Опасные вещи творятся в этом городе», — так в красках описал Матаморос россиянин.

По его словам, такая же ситуация во всех приграничных зонах Мексики с США. Как-то он слышал от друзей историю о похищенном бандитами человеке.

Мне рассказали, как какие-то ребята стояли возле отеля, общались. В этот момент к зданию подъехала машина, дверь открылась, и на землю вытолкнули мужчину. Он весь побитый, в синяках, в крови. Его спросили, что с ним произошло, а он говорит, что четыре дня был в плену, пока благотворительная организация не заплатила за него выкуп и он не смог выйти

Григорий

Тем не менее Григорий тепло вспоминает это время и называет его радостным и беспечным. «Мы постоянно играли в покер, купались в бассейне, ели фрукты. Веселились в пределах нашего отеля. Жизнь была беззаботной и дешевой. Это мы осознали только потом, когда попали в США», — рассказал он.

Ранее уехавший учиться в США москвич сравнил местное метро с адом. Россиянин отметил, что и на других видах общественного транспорта часто ездят «всякие маргинальные личности», однако в подземке некоторых городов он буквально не смог находиться.

