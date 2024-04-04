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21:07, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Что было дальше?» рассказал о любви к «Аншлагу»

Участник «Что было дальше?» Масаев заявил, что ему нравился «Аншлаг»

Кадр: Тимур Джанкёзов / YouTube

Участник популярного интернет-шоу «Что было дальше?», комик Тамби Масаев раскрыл отношение к юмористическим передачам «Аншлаг» и «Кривое зеркало». В выпуске подкаста «Диалоги» юмориста Тимура Джанкезова, доступном на YouTube, он рассказал о своей любви к программам.

В разговоре с коллегой Масаев назвал звезду «Аншлага» Елену Воробей легендой. «Я вот это все смотрел — "Кривое зеркало", "Аншлаг", мне так нравилось», — заявил он. Также комик высоко оценил другого участника «Аншлага» — Яна Арлазорова. Масаев подчеркнул, что ему нравилось то, как артист работал со зрителями.

При этом Масаев предположил, что в случае, если он пересмотрит выпуски программ сейчас, он может оценить их не так высоко. По словам комика, сейчас он имеет больше опыта в юморе, чем раньше, поэтому будет относиться к выступлениям строже.

Ранее участник команды КВН «Детективное агентство "Лунный свет"» Тимур Бабьяк назвал «Аншлаг» балаганом. Юморист также признался, что из артистов программы ему больше всего нравился Михаил Задорнов.

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      Мария Большакова
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