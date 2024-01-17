Бывший участник КВН высказался об «Аншлаге» словами «какой-то балаган»

Российский комик, бывший участник команды КВН «Детективное Агентство "Лунный свет"» Тимур Бабьяк высказался о юмористической программе «Аншлаг». В эфире шоу «Мне смешно», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он также рассказал, кто из артистов, снимавшихся в передаче, больше всего ему нравился.

«["Аншлаг"] — это, грубо говоря, какой-то веселый капустник, то есть такой цельный концерт, где какой-то балаган происходит», — поделился Бабьяк мнением о программе.

По словам комика, больше всего из артистов «Аншлага» ему нравился юморист Михаил Задорнов. «Он говорил свободно, ровно, четко и так сильно отличался от всех по артистизму», — объяснил Бабьяк.

Ранее известная российская юмористка Елизавета Варвара Аранова вспомнила, как сотрудничала с руководителем «Аншлага» Региной Дубовицкой. Она описала работу с телеведущей фразой «ей баяны не впихнешь».