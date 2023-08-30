Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:37, 30 августа 2023Интернет и СМИ

Известная юмористка описала работу с Дубовицкой фразой «ей баяны не впихнешь»

Юмористка Аранова заявила, что Регина Дубовицкая разбирается в юморе
Елизавета Варвара Аранова

Елизавета Варвара Аранова. Кадр: Канал Коваля / YouTube

Известная российская юмористка Елизавета Варвара Аранова рассказала о работе с руководителем передачи «Аншлаг» Региной Дубовицкой. Детали она раскрыла в подкасте на YouTube-канале «Канал Коваля».

Аранова пояснила, что какое-то время работала автором в проекте «Мастер Смеха» на «России 1», в котором молодые юмористы выступали и состязались друг с другом. В программе победила ее коллега Карина Мейханаджян, которой затем предложили стать резидентом «Аншлага». Юмористка согласилась, и они вместе с Арановой стали работать над монологом, с которым Мейханаджян выступила бы в «Аншлаге».

«Мы редактировались у Регины Дубовицкой с ней в "Аншлаге". (...) Понятно, что она олдскульная, но именно в плане работы мозга… она норм, она разбирается в юморе, если честно. Это просто оформлено в такую несовременную штуку», — заявила комикесса. Она также описала работу с Дубовицкой фразой «ей баяны не впихнешь».

Программа «Мастер смеха» начала выходить на «России 1» в ноябре 2018 года. В проекте звездное жюри оценивало выступления начинающих комиков. Шоу транслировалось по начало 2019 года.

Ранее Карина Мейханаджян рассказала, как к ней относятся в Армении, когда она приезжает туда из Москвы. По словам юмористки, в Армении многие считают ее богатой, потому что она живет в российской столице.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты. Что известно об ударах?

    Число отрезанных из-за ливней населенных пунктов Приморья возросло

    В Китае признали замедление роста экономики

    Филиппа Киркорова высмеяли в сети со словами «чудо в перьях»

    Известная юмористка описала работу с Дубовицкой фразой «ей баяны не впихнешь»

    Россиянина осудили на 15 лет за домогательства к двум незнакомкам

    Су-57 скоро получит ракеты дальностью 300 километров

    В США обвинили Байдена в подрыве «Северного потока»

    Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли младенца от смерти

    Обеспокоенной матери оскорбляемого женой мужчины дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости