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11:33, 19 июля 2023Интернет и СМИ

Переехавшая в Москву из Армении юмористка раскрыла отношение родственников к ней

Юмористка Мейханаджян заявила, что после переезда в Москву в Армении ее считают богатой

Кадр: страница «Labelsmart.Подкасты» во «ВКонтакте»

Популярная юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Карина Мейханаджян рассказала, как к ней относятся в Армении, когда она приезжает туда из Москвы. Историей об этом она поделилась в выпуске подкаста «Ну мам», опубликованном во «ВКонтакте».

По словам Мейханаджян, в Армении многие считают ее богатой, потому что она живет в Москве. Юмористка предположила, что с таким же отношением сталкиваются многие россияне, переехавшие в столицу из других регионов, когда приезжают в родные города.

«Посмотрите, кто приехал, с пола уже не ест», — пошутила она о реакции людей на переехавших в Москву родственников и знакомых. Мейханаджян также раскрыла, что многие обращали внимание на ее вещи, которые можно было купить в Москве, но которые не продавались в Армении.

«Когда уезжаешь в мегаполис, людям, которые остались там, кажется, что здесь успех. В целом, так и есть. Надо признать, в чем-то они и правы», — заключила юмористка.

Ранее участница «Женского стендапа» Варвара Щербакова рассказала, что сталкивается с критикой со стороны подписчиков и зрителей. Она заявила, что негативные комментарии в ее адрес в основном оставляют мужчины, женщины же чаще пишут приятные слова.

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    Мария Большакова
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