Шац высказался о разводе с Лазаревой

Юморист Шац заявил, что развод с телеведущей Лазаревой был закономерен

Известный российский юморист Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) высказался о разводе с телеведущей Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об отношениях с ней он порассуждал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Я думаю, что все это было закономерно, в этом я убеждаюсь все больше и больше», — заявил Шац, говоря о расставании с Лазаревой.

Юморист подчеркнул, что до конца жизни его с бывшей супругой будут связывать общие дети. Комик добавил, что такой связи для него более чем достаточно.

В октябре 2024 года Лазарева рассказала, что не общается с Шацем. Она уточнила, что они с бывшим супругом не очень хорошо расстались.

О разводе с Шацем Лазарева сообщила в январе 2024 года. Комментируя расставание, телеведущая отметила, что не следует жить в несчастливом браке.