Телеведущая Лазарева рассказала о разводе с Шацем

Телеведущая Лазарева заявила, что они с бывшим мужем Шацем не общаются

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыла, что после развода они с бывшим мужем, комиком и ведущим Михаилом Шацем (внесен Минюстом в реестр иноагентов) не общаются. Об этом она рассказала проекту Sheinkin40, ролик вышел на YouTube.

Лазарева призналась, что они с Шацем так и не поговорили искренне об их разрыве. «Мы вообще не общаемся. Не очень хорошо расстались», — добавила она.

Телеведущая также заявила, что в прошлом они с мужем были настоящими друзьями и самыми близкими людьми друг для друга.

Ранее сообщалось, что Лазарева отказалась признавать вину по делу об оправдании терроризма, в рамках которого ее заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Татьяна Лазарева объявила об официальном разводе с Михаилом Шацем в январе. До этого телеведущие уже длительное время не состояли в отношениях и жили раздельно.