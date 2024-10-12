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06:33, 12 октября 2024Интернет и СМИ

Телеведущая Лазарева отказалась признавать вину по делу об оправдании терроризма

Адвокат Соловьев: Лазарева не признает вину по делу об оправдании терроризма
Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заочно арестованная по делу об оправдании терроризма российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказалась признавать вину. Об этом рассказал адвокат знаменитости Леонид Соловьев, пишет РИА Новости.

«Нет, вину не признает», — отметил он.

Замоскворецкий суд вынес решение о заочном аресте Лазаревой 10 июля текущего года. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Как уточняется, телеведущей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

11 октября стало известно, что Лазареву объявили в международный розыск. Отмечалось, что против нее возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. В материалах дела уточнялось, что телеведущая долгое время живет за пределами России.

Сама телеведущая назвала ситуацию с объявлением в международный розыск неразберихой. Она добавила, что намерена разобраться в случившемся и дать комментарий прессе.

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      Марина Совина
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