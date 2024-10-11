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17:54, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Телеведущая Лазарева отреагировала на объявление в международный розыск

Телеведущая Лазарева назвала объявление в международный розыск неразберихой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отреагировала на объявление в международный розыск. Комментарий она оставила в своем Telegram-канале.

Лазарева назвала ситуацию с объявлением в международный розыск неразберихой. Она добавила, что намерена разобраться в случившемся и дать комментарий прессе.

11 октября стало известно, что Лазареву объявили в международный розыск. Отмечалось, что против нее возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. В материалах дела уточнялось, что телеведущая долгое время живет за пределами России.

Ранее Лазарева заявила, что статус иностранного агента мешает ей работать. По словам ведущей, факт внесения ее в реестр подрывает общественное доверие к ней.

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      Мария Большакова
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