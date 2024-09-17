Российская телеведущая сочла невозможной свою работу из-за статуса иноагента

РИА Новости: ведущая Лазарева полагает, что статус иноагента мешает ей работать

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) полагает, что статус иностранного агента мешает ей вести профессиональную работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«В данном случае имеется место быть нарушение профессиональных прав и невозможность осуществления профессиональной деятельности. Вынесение такого распоряжения является дискриминацией», — говорится в документах. Кроме того, Лазарева считает, что статус иноагента вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе.

13 июня МВД России объявило Лазареву в розыск. Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес Лазареву в реестр иностранных агентов. Позже появилась информация, что она проживает в Испании.

Ранее стало известно, что телеведущая обжаловала в Верховном суде России отказ снять с нее статус иностранного агента, но в удовлетворении иска ей отказали.