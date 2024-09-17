Суд отказал телеведущей Лазаревой в снятии статуса иноагента

Адвокат Соловьев: ведущая Лазарева обжаловала статус иноагента и получила отказ

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с нее статус иностранного агента, но в удовлетворении иска ей отказали. Об этом РИА Новости заявил ее адвокат Леонид Соловьев.

«Верховный суд нам отказал в удовлетворении иска об исключении из реестра иноагентов», — указал он. По данным судебных документов, телеведущая утверждала, что статус иностранного агента подрывает к ней доверие в обществе.

13 июня МВД России объявило Лазареву в розыск. Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес Лазареву в реестр иностранных агентов.

Ранее народная артистка РСФСР, звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева назвала покинувшую Россию Лазареву ничтожным человеком. Немоляева отметила, что узнала о существовании ведущей только после ее заявлений в адрес России.