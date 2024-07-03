Звезда «Служебного романа» назвала покинувшую Россию телеведущую ничтожным человеком

Звезда «Служебного романа» Немоляева раскритиковала телеведущую Лазареву

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева высказалась о покинувшей Россию телеведущей Татьяне Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ее цитирует aif.ru.

«Для меня Татьяна Лазарева и подобные ей — это ничтожные люди. То, что она делает, — это ужасно. Потому что любой нормальный человек любит свою страну и свою родину. А то, что Лазарева творит, — это кощунство. Она будет наказана богом за эти слова», — сказала артистка.

Немоляева отметила, что узнала о существовании ведущей только после ее заявлений в адрес России. «Как человек она мне совершенно неинтересна. Лазарева у меня вызывает брезгливое ощущение», — заключила актриса.

Ранее Татьяна Лазарева попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес Лазареву в реестр иностранных агентов. Позже стало известно, что она проживает в Испании.