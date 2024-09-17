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04:36, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Известная телеведущая пожаловалась на статус иноагента

РИА Новости: Лазарева полагает, что статус иноагента подрывает к ней доверие

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) полагает, что статус иностранного агента подрывает к ней доверие в обществе. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

«Лазарева Т.Ю. является актрисой, телеведущей и общественным деятелем, в связи с чем словосочетание "иностранный агент" вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе», — утверждается в документах.

13 июня МВД России объявило Лазареву в розыск. Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес Лазареву в реестр иностранных агентов. Позже появилась информация, что она проживает в Испании.

Ранее стало известно, что Лазарева обжаловала в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с нее статус иностранного агента, но в удовлетворении иска ей отказали.

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      Маргарита Пименова
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