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04:28, 11 октября 2024Силовые структуры

Российскую телеведущую объявили в международный розыск

ТАСС: телеведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Российскую телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

В судебных документах, которые изучило агентство, уточняется, что Лазарева долгое время живет за границей.

Против телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Основанием для этого стали результаты дополнительного лингвистического исследования ее высказываний об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России. В них «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

Лазарева уехала из России в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес ее в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Позже стало известно, что телеведущая проживает в Испании.

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      Марина Совина
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