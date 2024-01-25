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14:46, 25 января 2024Интернет и СМИ

Татьяна Лазарева объявила о разводе с Михаилом Шацем

Телеведущая Татьяна Лазарева объявила о разводе с юмористом Михаилом Шацем

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) объявила о разводе с юмористом Михаилом Шацем (внесен в реестр иноагентов). Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Лазарева вспомнила, что у них с Шацем не было торжественной свадьбы. «Даже свидетелей не было. Да и невеста была глубоко беременная, — сказала она. При этом, как отметила ведущая, свидетелей их с супругом публичной жизни «было хоть отбавляй». «Но никто никогда не знает, как протекает семейная жизнь вне внимательных глаз наблюдателя. (...) Мы нахлебались всякого за эти годы», — подчеркнула она.

«Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов! Да, статус иностранного агента у меня остался, а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную», — поиронизировала Лазарева. Ведущая рекомендовала не жить в несчастливом браке и не думать о мнении окружающих. «У нее, у общественности, своя жизнь, у вас — своя», — заключила она.

Лазареву внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. В качестве причины включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значилась Украина. В сентябре того же года ведущая подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, однако суд отказал в его удовлетворении. 7 ноября того же года Михаила Шаца также внесли в список иноагентов.

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      Олег Давыдов
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