10:20, 31 марта 2026Экономика

Россиянам предсказали возможность получить пиццу при помощи дронов через три года

Александра Качан (Редактор)

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Министр транспорта РФ Андрей Никитин считает, что через три-четыре года дроны, доставляющие россиянам еду, станут нормой. Слова министра передает РИА Новости.

Во время Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ) главу Минтранса спросили, когда граждане смогут заказывать доставку пиццы дронами так же, как сейчас заказывают доставку курьерами.

«От появления робота-доставщика до его относительно массового применения прошло года два. Я думаю, три-четыре года максимум», — ответил Никитин.

Ранее сообщалось, что в России резко упал спрос работодателей на курьеров и других работников линейного персонала.

