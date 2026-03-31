Россиянам предсказали возможность получить пиццу при помощи дронов через три года

Никитин: Доставка пиццы дронами станет нормой через 3-4 года

Министр транспорта РФ Андрей Никитин считает, что через три-четыре года дроны, доставляющие россиянам еду, станут нормой. Слова министра передает РИА Новости.

Во время Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ) главу Минтранса спросили, когда граждане смогут заказывать доставку пиццы дронами так же, как сейчас заказывают доставку курьерами.

«От появления робота-доставщика до его относительно массового применения прошло года два. Я думаю, три-четыре года максимум», — ответил Никитин.

Ранее сообщалось, что в России резко упал спрос работодателей на курьеров и других работников линейного персонала.