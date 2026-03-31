В России резко упал спрос на ряд категорий работников

«Ъ»: В крупнейших городах России резко упал спрос на курьеров и кладовщиков

В конце прошлого года спрос работодателей из крупнейших российских городов на работников линейного персонала резко сократился. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования Аналитического центра национальной Индустрии рекламы (АЦ РИР) и hh.ru.

Речь идет о таких категориях работников, как курьеры, кладовщики, логистические сотрудники, а также персонал гостиничного бизнеса и общепита. В октябре-декабре 2025 года спрос на этих рабочих в Москве снизился на 16 процентов, а в Санкт-Петербурге — на 18 процентов, уточнили эксперты.

В столице интерес работодателей к курьерам просел на 28 процентов, кладовщикам — на 33 процента, розничным продавцам — на 15 процентов. В Санкт-Петербурге за последние три месяца прошлого года спрос на такого рода работников сократился на 41, 29 и 10 процентов соответственно.

При этом количество резюме по некоторым позициям в вышеуказанных сферах увеличилось в 3-4 раза. Это обстоятельство, пояснили аналитики, в итоге привело к замедлению темпов роста зарплат линейного персонала. Подобная тенденция может сохраниться как минимум до конца 2026 года.

Вышеуказанные тенденция, отмечают эксперты, характерны не только для сферы линейного персонала, но и в целом для всего российского рынка труда, который к настоящему времени вновь превратился в рынок работодателя. На фоне роста издержек и усилении закредитованности предприятий руководители компаний все чаще стали делать ставку на удержание высококвалифицированных сотрудников вместо найма новых. По итогам этого года, спрогнозировала менеджер по аналитике «Адвирос» Илона Платонова, количество вакансий в России сократится вплоть до 20 процентов к уровню 2025-го.