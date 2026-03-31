Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:36, 31 марта 2026

В России резко упал спрос на ряд категорий работников

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В конце прошлого года спрос работодателей из крупнейших российских городов на работников линейного персонала резко сократился. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования Аналитического центра национальной Индустрии рекламы (АЦ РИР) и hh.ru.

Речь идет о таких категориях работников, как курьеры, кладовщики, логистические сотрудники, а также персонал гостиничного бизнеса и общепита. В октябре-декабре 2025 года спрос на этих рабочих в Москве снизился на 16 процентов, а в Санкт-Петербурге — на 18 процентов, уточнили эксперты.

В столице интерес работодателей к курьерам просел на 28 процентов, кладовщикам — на 33 процента, розничным продавцам — на 15 процентов. В Санкт-Петербурге за последние три месяца прошлого года спрос на такого рода работников сократился на 41, 29 и 10 процентов соответственно.

При этом количество резюме по некоторым позициям в вышеуказанных сферах увеличилось в 3-4 раза. Это обстоятельство, пояснили аналитики, в итоге привело к замедлению темпов роста зарплат линейного персонала. Подобная тенденция может сохраниться как минимум до конца 2026 года.

Вышеуказанные тенденция, отмечают эксперты, характерны не только для сферы линейного персонала, но и в целом для всего российского рынка труда, который к настоящему времени вновь превратился в рынок работодателя. На фоне роста издержек и усилении закредитованности предприятий руководители компаний все чаще стали делать ставку на удержание высококвалифицированных сотрудников вместо найма новых. По итогам этого года, спрогнозировала менеджер по аналитике «Адвирос» Илона Платонова, количество вакансий в России сократится вплоть до 20 процентов к уровню 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики. Что известно о маршруте БПЛА?

    Невеста неожиданно достала пистолет и устроила стрельбу на свадьбе

    Уложивший мужчину с двумя ножами прием самбо в российском городе попал на видео

    В России резко упал спрос на ряд категорий работников

    Паникующие пассажиры сняли на видео возгорание двигателя самолета при взлете в Бразилии

    Россиянам посоветовали воздержаться от частой стирки джинсов

    Россиянин поставил украденные миллионы на спорт и проиграл свободу

    В России начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

    В Конгрессе США призвали ввести санкции против европейской страны

    Появились детали о водителе фуры с оружием в прославившейся бунтом российской колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok