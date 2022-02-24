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В России призвали не называть происходящее на Украине войной

Постпред России при ООН Небензя: военную спецоперацию на Украине нельзя называть войной

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постоянный председатель России при ООН Василий Небензя заявил, что события на Украине нельзя называть войной, так как это специальная военная операция. Об этом сообщается на сайте организации.

«Не называйте это войной. Это называется "Специальная военная операция на Донбассе"», — подчеркнул Небензя. Постпред РФ также отметил, что ответственность за происходящие на Украине лежит на действиях самой Украины.

Марина Совина
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