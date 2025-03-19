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13:02, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Ургант заявил об отсутствии планов уезжать из России после просьбы признать его иноагентом

Ведущий Иван Ургант заявил, что не собирается покидать Россию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант прокомментировал новости о регистрации индивидуального предпринимательства (ИП) в Париже и заявил, что у него отсутствую планы уезжать из России. В Telegram-канале он написал, что не собирается открывать бизнес во Франции.

«Слушая второй день грохочущий концерт периодической прессы, появилось острое желание, чтобы в нем прозвучала и моя тоненькая струнка. Итак, в быстром темпе. Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!» — написал Ургант. Он также с иронией добавил, что после написания этого поста отправится гулять с собаками по Москве.

18 марта депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков попросил Минюст признать Урганта иноагентом. Депутат сообщил, что обратился в министерство из-за новостей о французском ИП телеведущего.

О том, что Ургант зарегистрировал ИП в Париже стало известно 18 марта. Уточнялось, что он сделал это в марте 2024 года. Отмечалось, что фирма занимается поставкой и производством шоу.

Вот это да!
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