Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:23, 8 января 2026Бывший СССР

Лукашенко оценил вероятность венесуэльского сценария в Белоруссии

Лукашенко счел нереальным венесуэльский сценарий в Белоруссии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Сценарий Венесуэлы, где в начале января произошел захват президента Николаса Мадуро, в Белоруссии нереален. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, передает «БЕЛТА».

Он напомнил, что Совет безопасности Белоруссии распределил роли на случай, «если не будет президента». «Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — отметил Лукашенко.

В сентябре 2024 года президент Белоруссии завил о планах оппозиции создать предмятежную ситуацию в стране. Позже, в январе 2025-го, госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович сообщил, что оппозиционеры собирались устроить силовой захват власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Россиянин до смерти избил посетителя бара на глазах у его друзей

    Зеленский предупредил о новом массированном ударе по Украине

    Зимнее ненастье настигло жителей Москвы

    Лукашенко оценил вероятность венесуэльского сценария в Белоруссии

    Семь человек погибли в ДТП в российском регионе

    Стала известна причина подачи сигнала бедствия вылетевшего в Москву из Дубая самолета

    Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро перед захватом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok