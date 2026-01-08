Лукашенко оценил вероятность венесуэльского сценария в Белоруссии

Лукашенко счел нереальным венесуэльский сценарий в Белоруссии

Сценарий Венесуэлы, где в начале января произошел захват президента Николаса Мадуро, в Белоруссии нереален. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, передает «БЕЛТА».

Он напомнил, что Совет безопасности Белоруссии распределил роли на случай, «если не будет президента». «Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — отметил Лукашенко.

В сентябре 2024 года президент Белоруссии завил о планах оппозиции создать предмятежную ситуацию в стране. Позже, в январе 2025-го, госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович сообщил, что оппозиционеры собирались устроить силовой захват власти.