Убившую новорожденную дочь женщину арестовали через 37 лет

CBS News: в США арестовали Ли Энн Дейгл, которая убила новорожденную дочь в 1985 году

В США полиция арестовала женщину, которая убила новорожденную дочь 37 лет назад. Об этом сообщает CBS News.

Тело ребенка принесла к дому собака в декабре 1985 года в городе Френчвилл на севере штата Мэн. «Я просто не поверил сначала. Оно выглядело, как тряпичная кукла, но потом мы поняли, что это замерзший насмерть младенец», — рассказал владелец пса Арманд Пеллетье.

Следствие установило, что девочку бросили ночью в гравийном карьере города при отрицательной температуре, и она погибла от переохлаждения. Раскрыть убийство тогда не удалось, однако расследование не прекращалось. Во вторник, 14 июня, в городе Лоуэлл, штат Массачусетс, была арестована 58-летняя Ли Энн Дейгл, оказавшаяся матерью ребенка.

Женщине предъявили обвинение в убийстве. Она помещена в тюрьму города Хоултон, штат Мэн, и уже дала первые показания.

Как рассказали следователи, им удалось выйти на Дейгл благодаря ДНК-тестированию и исследованию генетической генеалогии девочки. В полиции заявили, что задержание женщины стало кульминацией труда десятков детективов, действующих и уже находящихся в отставке, которые не оставляли поиски на протяжении десятилетий.

Ранее сообщалось, что в Великобритании поймали убийцу пенсионерки, который скрывался от правосудия более 20 лет. Злоумышленника удалось найти благодаря ДНК-тесту.