Убийцу пенсионерки поймали спустя 20 лет благодаря ручке ее сумки

Убийцу из Великобритании задержали через 20 лет после преступления благодаря следу ДНК

В Великобритании поймали убийцу пенсионерки, который скрывался правосудия более 20 лет. Об этом сообщает Metro.

Полицейскому управлению Лондона удалось раскрыть убийство при попытке ограбления и задержать преступника благодаря обнаруженным в 2021 году следам ДНК преступника на ручке сумки жертвы.

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По данным следствия, Джуниор Янг, которому на момент совершения преступления было 18 лет, вместе с сообщником напал на 86-летнюю Хильду Лоркет 30 апреля 2001 года. Молодые люди избили пожилую женщину, отобрали у нее кошелек с 15 фунтами стерлингов, сумку с покупками и проездной билет на автобус. Лоркет была доставлена с больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги. Через две недели она скончалась, так и не оправившись от травм и психологического потрясения.

Расследование быстро зашло в тупик из-за отсутствия улик. Тем не менее Янг проходил по делу в качестве подозреваемого и был задержан через несколько недель после нападения, однако тогда его отпустили без предъявления обвинений.

Новые данные экспертам удалось получить только в 2021 году — на ручке сумки погибшей обнаружили след ДНК Янга. В суде мужчина полностью отрицал свою вину. Он заявил, что его ДНК могла попасть на сумку случайно, так как «в районе, где он жил в то время, было много ограблений».

«Вы пытаетесь нас убедить, что каким-то образом вступили в контакт с преступником, и он перенес ваш биологический материал на сумку жертвы?» — спросил Янга прокурор, на что тот ответил, что это «вполне возможно».

В данный момент Янг находится под стражей по обвинениям в ограблении и непредумышленном убийстве. Присяжные уже признали его виновным единогласно. Приговор будет вынесен 20 декабря.

Ранее сообщалось, что в Шотландии удалось раскрыть убийство, совершенное более 35 лет назад. ДНК убийцы обнаружили на халате жертвы, после чего преступник был идентифицирован и задержан.