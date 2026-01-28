Обнародованы главные улики против самого загадочного убийцы США

Обнародованы основные улики против самого загадочного убийцы США Кобергера

В США следователи обнародовали главные улики против Брайана Кобергера, которого прозвали самым загадочным убийцей США. Об этом сообщает New York Post.

В июле 2025 года Кобергера осудили на пожизненный срок за расправу над четырьмя студентами Университета Айдахо, совершенную в ноябре 2022 года. Преступник до последнего отказывался признавать вину, а его защита требовала все новых экспертиз. Тем не менее 3 июля Кобергер пошел на сделку со следствием и сознался в преступлении, чтобы избежать электрического стула.

В январе были впервые опубликованы снимки с места происшествия и обнародованы улики, которые помогли изобличить убийцу. Одним из главных аргументов прокуратуры были ножны от 33-сентиметрового ножа, с которым Кобергер напал на спящих студентов. На ножнах эксперты нашли ДНК преступника. Следователям удалось установить, что Кобергер купил набор ножей за несколько месяцев до преступления.

Другим важным доказательством стали следы кроссовок Nike 46 размера, которые нашли в комнате студентов и на снегу перед домом. Было установлено, что их размер и рисунок на подошве точно совпадает с кроссовками, изъятыми в доме Кобергера. Изначально считалось, что преступник оставил ножны и наследил в доме и перед ним, чтобы запутать полицию. Однако следователи пришли к выводу, что Кобергер запаниковал после того, как напал на студентов, попытался сбежать как можно скорее и оставил улики. Судя по всему, по той же причине он пощадил еще двух студенток, находившихся в доме. Расправа над студентами, согласно выводам следствия, длилась около четырех минут.

Кобергера признали виновным в расправе над четырьмя студентами Университета Айдахо в городе Москоу 13 ноября 2022 года. По версии обвинения, ночью мужчина проник в дом, где находились Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл, а также ее возлюбленный Итан Чапин, и напал на них с ножом. Мотив преступления до сих пор неизвестен.

Ранее сообщалось, что Кобергер признал вину после одного поступка своей сестры. Женщина согласилась быть свидетелем обвинения.