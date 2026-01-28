Реклама

Обнародованы главные улики против самого загадочного убийцы США

Никита Савин
Фото: Idaho State Police

В США следователи обнародовали главные улики против Брайана Кобергера, которого прозвали самым загадочным убийцей США. Об этом сообщает New York Post.

В июле 2025 года Кобергера осудили на пожизненный срок за расправу над четырьмя студентами Университета Айдахо, совершенную в ноябре 2022 года. Преступник до последнего отказывался признавать вину, а его защита требовала все новых экспертиз. Тем не менее 3 июля Кобергер пошел на сделку со следствием и сознался в преступлении, чтобы избежать электрического стула.

В январе были впервые опубликованы снимки с места происшествия и обнародованы улики, которые помогли изобличить убийцу. Одним из главных аргументов прокуратуры были ножны от 33-сентиметрового ножа, с которым Кобергер напал на спящих студентов. На ножнах эксперты нашли ДНК преступника. Следователям удалось установить, что Кобергер купил набор ножей за несколько месяцев до преступления.

Материалы по теме:
В сети решили помочь полиции и раскрыть зверское убийство студентов. Как это сделало невыносимой жизнь невиновных людей?
В сети решили помочь полиции и раскрыть зверское убийство студентов.Как это сделало невыносимой жизнь невиновных людей?
13 февраля 2023
«До него никому не было дела» Кого подозревают в самом загадочном и жестоком преступлении последних лет в США
«До него никому не было дела»Кого подозревают в самом загадочном и жестоком преступлении последних лет в США
2 сентября 2023
Автор самого громкого убийства последних лет в США пытается убедить всех в своей невиновности. Почему над ним смеются?
Автор самого громкого убийства последних лет в США пытается убедить всех в своей невиновности. Почему над ним смеются?
27 апреля 2024

Другим важным доказательством стали следы кроссовок Nike 46 размера, которые нашли в комнате студентов и на снегу перед домом. Было установлено, что их размер и рисунок на подошве точно совпадает с кроссовками, изъятыми в доме Кобергера. Изначально считалось, что преступник оставил ножны и наследил в доме и перед ним, чтобы запутать полицию. Однако следователи пришли к выводу, что Кобергер запаниковал после того, как напал на студентов, попытался сбежать как можно скорее и оставил улики. Судя по всему, по той же причине он пощадил еще двух студенток, находившихся в доме. Расправа над студентами, согласно выводам следствия, длилась около четырех минут.

Кобергера признали виновным в расправе над четырьмя студентами Университета Айдахо в городе Москоу 13 ноября 2022 года. По версии обвинения, ночью мужчина проник в дом, где находились Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл, а также ее возлюбленный Итан Чапин, и напал на них с ножом. Мотив преступления до сих пор неизвестен.

Ранее сообщалось, что Кобергер признал вину после одного поступка своей сестры. Женщина согласилась быть свидетелем обвинения.

