Самый загадочный убийца США признал вину после одного поступка своей сестры

В США убийца признал вину после того, как его сестра стала свидетелем обвинения

Брайан Кобергер, которого прозвали самым загадочным убийцей США, пошел на сделку со следствием и признал вину после того, как его сестра Аманда стала свидетельницей обвинения. Об этом пишет People.

Кобергер, которого осудили на пожизненный срок за расправу над четырьмя студентами Университета Айдахо, сознался через несколько дней после того, как получил список свидетелей обвинения. Среди 180 лиц, которых могли вызвать свидетельствовать против преступника, значилась его сестра.

Как пишет People, это могло повлиять на его решение отказаться от основного процесса и заключить сделку. При этом Аманда Кобергер была и в списке свидетелей защиты. Прокуратура, вероятно, решила привлечь женщину к участию в процессе на своей стороне, так как в 2014 году она обвиняла брата в краже у нее мобильного телефона, по поводу чего были официальные разбирательства. Аманда была единственным родственником Кобергера, находившимся в списке свидетелей обвинения.

Кобергера признали виновным в расправе над четырьмя студентами Университета Айдахо в городе Москоу 13 ноября 2022 года. По версии обвинения, ночью мужчина проник в дом, где находились Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл, а также ее возлюбленный Итан Чапин, и напал на них с ножом. О его причастности свидетельствовали следы ДНК на ножнах ножа, найденного на месте преступления. Еще двух студенток, снимавших комнаты в том же доме, Кобергер не тронул.

3 июля 2025 года преступник пошел на сделку со следствием и согласился признать вину. По условиям сделки он не мог быть приговорен к высшей мере наказания. 23 июля суд приговорил его к четырем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение и 10 годам заключения за кражу со взломом.

Ранее однокурсницы Кобергера рассказали о его странностях. Студентки Университета штата Вашингтон, где учился убийца, рассказали, что он заработал дурную репутацию еще во время первого семестра.