Однокурсницы самого загадочного убийцы США рассказали о его странностях

Однокурсницы массового убийцы Кобергера рассказали, что он преследовал их

Однокурсницы по факультету криминалистики Брайана Кобергера, которого прозвали самым загадочным убийцей США, рассказали о его странностях. Об этом пишет New York Post.

Студентки Университета штата Вашингтон, где учился убийца, рассказали, что он заработал дурную репутацию еще во время первого семестра. Всего соученики написали на него 13 официальных жалоб, которые в том числе касались комментариев сексуального характера в адрес девушек. В частности, Кобергер при всех задался вопросом, будет ли глухой одногруппнице «комфортно заниматься воспроизводством потомства, учитывая ее инвалидность».

Еще две женщины рассказали, что Кобергер преследовал их несколько месяцев. По их словам, он ежедневно приходил к ним на работу, а затем неожиданно стал появляться у них дома. Другая женщина, работавшая в книжном магазине, куда заходил будущий убийца, рассказала, что однажды переодевалась в комнате, и кто-то постучал в окно. Она испугалась, позвала мужа, а за окном кто-то пробежал.

В другом случае женщина услышала, что около семи часов вечера, кто-то бродил по крыльцу дома. Вскоре вернулся ее муж и рассказал, что от дома отъезжала белая машина, такая же, как у Кобергера. В показаниях свидетелей есть также история студентки факультета криминологии, с которой преступник пытался познакомиться и постоянно поджидал ее после работы.

Кобергера признали виновным в расправе над четырьмя студентами Университета Айдахо в городе Москоу 13 ноября 2022 года. По версии обвинения, ночью мужчина проник в дом, где находились Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл, а также ее возлюбленный Итан Чапин, и напал на них с ножом. О его причастности свидетельствовали следы ДНК на ножнах ножа, найденного на месте преступления. Еще двух студенток, снимавших комнаты в том же доме, Кобергер не тронул.

3 июля 2025 года преступник пошел на сделку со следствием и согласился признать вину. По условиям сделки, он не мог быть приговорен к высшей мере наказания. 23 июля суд приговорил его к четырем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение и 10 годам заключения за кражу со взломом.

Ранее однокурсница Кобергера раскрыла его мотивы. Она считает, что он хотел почувствовать то, что чувствуют преступники.