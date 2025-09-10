Из жизни
15:41, 10 сентября 2025Из жизни

Однокурсница самого загадочного убийцы США раскрыла мотивы его преступления

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kyle Green / Pool / Reuters

Однокурсница по факультету криминалистики Брайана Кобергера, которого прозвали самым загадочным убийцей США, раскрыла мотивы его нападения на четверых студентов. Об этом пишет People.

Аспирантка Университета штата Вашингтон, которая училась криминалистике вместе с Кобергером, заявила, что в ноябре 2022 года он расправился с четырьмя студентами Университета Айдахо, потому что хотел узнать, каково это. «Он хотел знать, что чувствуешь, когда совершаешь преступление. А если бы ему удалось избежать наказания, он окончательно уверился бы, что умнее окружающих», — сказала женщина, пожелавшая сохранить анонимность.

Она добавила, что Кобергер всегда был очень расчетлив и страдал нарциссизмом. Бывшая однокурсница убийцы проводила с ним много времени и ни разу не видела, чтобы он проявлял сочувствие хоть к кому-то. Она считает, что убийство было проявлением потребности Кобергера контролировать окружающих.

Американка также заявила, что они с однокурсниками сразу же предположили, что нападение на студентов соседнего вуза мог совершить Кобергер, и даже обсуждали с ним детали преступления.

Кобергера признали виновным в расправе над четырьмя студентами Университета Айдахо в городе Москоу 13 ноября 2022 года. По версии обвинения, ночью мужчина проник в дом, где находились Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл, а также ее возлюбленный Итан Чапин, и напал на них с ножом. О его причастности свидетельствовали следы ДНК на ножнах ножа, найденного на месте преступления. Еще двух студенток, снимавших комнаты в том же доме, Кобергер не тронул.

3 июля 2025 года преступник пошел на сделку со следствием и согласился признать вину. По условиям сделки, он не мог быть приговорен к высшей мере наказания. 23 июля суд приговорил его к четырем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение и 10 годам заключения за кражу со взломом.

