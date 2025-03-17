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10:07, 17 марта 2025Путешествия

Россиянка вернулась из отпуска с опасной инфекцией из-за атаки клещей в Таиланде

Shot: Клещи покусали российских туристов на курорте Пхукет в Таиланде
Мария Борисова
Мария Борисова

Клещи покусали российских туристов на курорте Пхукет в Таиланде, из-за атаки членистоногих женщина вернулась из отпуска с опасной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Туристка из России отдыхала с мужем и двумя детьми на вилле в Патонге. Первым на боль пожаловался сын женщины: родители увидели у мальчика ранку под мышкой, но не придали этому значения.

Утром мать проснулась с сильными болями в голове, шее, виске и ухе. Муж женщины смог рассмотреть торчащие из кожи лапки клеща, а ночью членистоногие покусали обоих детей.

Туристы обратились в ближайшую больницу, там им извлекли клещей и предложили антибиотики для профилактики инфекций. Отмечается, что за весь отпуск россиян укусили 11 раз.

По возвращении на родину у женщины обнаружили антитела к боррелиозу. Россиянке назначили антибактериальную терапию.

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