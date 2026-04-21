13:19, 21 апреля 2026Экономика

ИИ обвинили в разгоне инфляции

Глава Бундесбанка заявил, что ИИ учится устанавливать завышенные цены
Дмитрий Воронин

Фото: Gorodenkoff / Reuters

Глава немецкого ЦБ (Бундесбанка) Йоахим Нагель подверг сомнению тезис о том, что искусственный интеллект (ИИ) способен помочь в замедлении темпов роста цен. С его точки зрения, ИИ, увеличивая инвестиционный спрос, наоборот, может косвенно способствовать усилению инфляционного давления, повышая доходы и цены на электроэнергию. Рассуждения топ-менеджера о вине ИИ цитирует Reuters.

Разгону инфляции технология, по словам Нагеля, может содействовать и впрямую, за счет использования соответствующих алгоритмов.

«Есть свидетельства того, что алгоритмы ИИ способны постоянно учиться устанавливать завышенные цены, не взаимодействуя друг с другом», — сказал председатель Бундесбанка, отметив, что все это «требует особой бдительности».

Также он призвал обеспечить всем учреждениям доступ к разработанной ИИ-компанией Anthropic модели искусственного ​интеллекта ​Mythos, чтобы посредством ее общедоступности предотвратить возможные проблемы с уязвимостью IT-систем.

До этого крупнейший в мире инвестбанк J.P. Morgan повысил прогноз на конец года для индекса S&P, включающего котировки 500 крупнейших по капитализации американских компаний, а также по прибыли на акцию входящего в него бизнеса, связав это прежде всего с успехами представителей IT-сектора и тех, кто работает в сфере искусственного интеллекта.

