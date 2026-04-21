Напугавшую мировые финансовые власти ИИ-модель призвали сделать общедоступной

Глава Бундесбанка Нагель призвал обеспечить равный доступ к ИИ-модели Mythos

Председатель немецкого ЦБ (Бундесбанка) Йоахим Нагель призвал обеспечить всем учреждениям доступ к разработанной ИИ-компанией Anthropic модели искусственного ​интеллекта ​Mythos, чтобы посредством ее общедоступности предотвратить возможные проблемы. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил Нагель, Mythos, которая, «по-видимому, способна ​быстро выявлять и ‌использовать уязвимости в программном обеспечении ​финансовых учреждений», является «палкой о двух концах», поскольку, считает он, позволяет также использовать уязвимости банков в злонамеренных ‌целях, в том числе в устаревающих IT-системах.

Как писала Financial Times, Mythos всерьез напугала мировые финансовые власти, став центральной темой обсуждений на недавних встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. По данным издания, высокопоставленные чиновники предупредили, что новые ИИ-модели такого типа могут угрожать мировой банковской системе, выявляя уязвимости в киберзащите кредитных организаций.

«Это очень серьезный вызов для всех нас», — заявил, в частности, глава Банка Англии Эндрю Бейли, призвав быстро оценить потенциальную угрозу кибербезопасности для финансовой системы, исходящую от новой модели Anthropic.

Как стало известно на прошлой неделе, оценку этой создавшей популярное семейство языковых моделей Claude ИИ-компании, доходы которой быстро растут накануне запланированного на 2026 год выхода на биржу, могут увеличить более чем вдвое — с 350 до 800 миллиардов долларов.