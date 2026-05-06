20:57, 6 мая 2026

Музей в Париже открыл выставку украденных нацистами картин

Андрей Шеньшаков

Фото: Paris4EverFrance / Wikimedia

Парижский музей Орсе открыл выставку картин, украденных нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Independent.

По информации издания, полотна, которые вошли в экспозицию, были украдены у еврейских семей в разных странах Европы в годы боевых действий. После окончания Второй мировой они были изъяты у нацистов. Всего в экспозиции принимают участие 13 работ, это так называемые «осиротевшие картины», на которые могут заявить права наследники их настоящих владельцев. Всего на территории Франции насчитывается около 2,2 тысячи таких произведений.

Издание также уточняет, что центральное место выставки займет работа бельгийского художника Альфреда Стивенса 1891 года. Она предназначалась для музея Адольфа Гитлера в Австрии, но в последствии была перевезена в его баварский дом.

Ранее стало известно, что в США украденные нацистами картины выставили на аукцион. Картины из коллекции немецкого еврея Адольфа Шлосса должны были продать на торгах в Ньюарке, штат Огайо.

