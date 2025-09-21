Из жизни
14:32, 21 сентября 2025Из жизни

Украденные нацистами картины нашли во время аукциона

Антонина Черташ
Фото: Monuments Men and Women Foundation

В США украденные нацистами картины выставили на аукцион. Об этом сообщает The New York Times.

Картины из коллекции немецкого еврея Адольфа Шлосса должны были продать на торгах в Ньюарке, штат Огайо. Две цветочные композиции на меди, приписываемые голландскому художнику Амброзиусу Босхарту, входили в список более чем 300 произведений, конфискованных нацистами в 1943 году.

Картины нашли на аукционе благодаря инвентарным номерам S16 и S17 на оборотной стороне работ. Некоммерческая организация Monuments Men and Women Foundation добилась снятия лотов с торгов после личного визита председателя Роберта М. Эдсела.

Изначально коллекция предназначалась для запланированного Адольфом Гитлером музея в Линце, но картины были похищены из хранилища в Мюнхене в последние дни Третьего рейха. На момент снятия с торгов максимальные ставки составляли 3,2 тысячи долларов (примерно 290 тысяч рублей) и 225 долларов (примерно 18,7 тысячи рублей).

Полотна временно хранятся в сейфе аукционного дома до передачи законным наследникам семьи Шлосс.

Ранее картину итальянского художника Джузеппе Гисланди, украденную во время Второй мировой войны, обнаружили на другом конце света — в Аргентине. Полотно «Портрет дамы» висело над диваном в доме дочери высокопоставленного офицера CC в прибрежном городке.

    Все новости