Украденную нацистами картину нашли на другом конце света благодаря сайту риелтора

Украденную из Амстердама картину нашли в доме дочери офицера СС в Аргентине

Картину итальянского художника Джузеппе Гисланди, украденную во время Второй мировой войны, обнаружили на другом конце света — в Аргентине. Об этом сообщает Artdependence.

Полотно «Портрет дамы» висело над диваном в доме дочери высокопоставленного офицера CC в прибрежном городке Аргентины. Голландская газета AD отследила работу через сайт риелтора — дом был выставлен на продажу, и на фотографиях интерьера можно было разглядеть украденную картину.

Наследники арт-дилера и владельца картины Жака Гудстиккера намерены вернуть холст. «Мои поиски начались в конце 1990-х, и я не сдаюсь до сих пор», — заявила 81-летняя невестка Гудстиккера Марей фон Захер. Коллекция искусства Гудстиккера была конфискована нацистами в 1940 году в Амстердаме — из 1,4 тысячи произведений до сих пор не найдено более 200 работ.

Владелица дома отказалась общаться с журналистами. Эксперты оценивают стоимость картины в 500 тысяч евро (около 40 миллионов рублей), но историческая ценность превышает коммерческую. Коллекция Гудстиккера считается эталонным примером кражи культурных ценностей нацистами — за последние 25 лет наследникам удалось вернуть 300 произведений искусства через суды.

Ранее власти Польши получили письмо от загадочного анонима, который заявил, что раскрыл тайну «золотого поезда нацистов». Автор написал, что нашел «замаскированные вагоны поезда», в котором хранятся похищенные нацистами в 1930-1940-х годах в Европе ценности и произведения искусства.