Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:55, 26 августа 2025Из жизни

Украденную нацистами картину нашли на другом конце света благодаря сайту риелтора

Украденную из Амстердама картину нашли в доме дочери офицера СС в Аргентине
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE)

Картину итальянского художника Джузеппе Гисланди, украденную во время Второй мировой войны, обнаружили на другом конце света — в Аргентине. Об этом сообщает Artdependence.

Полотно «Портрет дамы» висело над диваном в доме дочери высокопоставленного офицера CC в прибрежном городке Аргентины. Голландская газета AD отследила работу через сайт риелтора — дом был выставлен на продажу, и на фотографиях интерьера можно было разглядеть украденную картину.

Наследники арт-дилера и владельца картины Жака Гудстиккера намерены вернуть холст. «Мои поиски начались в конце 1990-х, и я не сдаюсь до сих пор», — заявила 81-летняя невестка Гудстиккера Марей фон Захер. Коллекция искусства Гудстиккера была конфискована нацистами в 1940 году в Амстердаме — из 1,4 тысячи произведений до сих пор не найдено более 200 работ.

Владелица дома отказалась общаться с журналистами. Эксперты оценивают стоимость картины в 500 тысяч евро (около 40 миллионов рублей), но историческая ценность превышает коммерческую. Коллекция Гудстиккера считается эталонным примером кражи культурных ценностей нацистами — за последние 25 лет наследникам удалось вернуть 300 произведений искусства через суды.

Материалы по теме:
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021

Ранее власти Польши получили письмо от загадочного анонима, который заявил, что раскрыл тайну «золотого поезда нацистов». Автор написал, что нашел «замаскированные вагоны поезда», в котором хранятся похищенные нацистами в 1930-1940-х годах в Европе ценности и произведения искусства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Лишенный звания генерал российской армии Иван Попов раскрыл условия своего участия в СВО

    Привычку сдерживать слезы признали опасной для здоровья

    Визовый центр популярной страны Европы возобновил работу в российском городе

    Мощная песчаная буря обрушилась на США и попала на видео

    В Петербурге начали работать распознающие национальность видеокамеры

    Доктор Мясников призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги

    Поздравившую Вакарчука с наградой от Зеленского Пугачеву оценили фразой «села в лужу»

    Боец СВО попал в окружение и месяц писал прощальные письма семье

    Десятки тысяч пакистанцев потерпели гуманитарную катастрофу из-за Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости