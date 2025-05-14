Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 14 мая 2025Из жизни

Загадочный аноним раскрыл тайну «золотого поезда нацистов»

Daily Mail: В Польше аноним заявил, что раскрыл тайну золотого поезда нацистов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Chmee2 / Wikimedia

Власти Польши получили письмо от загадочного анонима, который заявил, что раскрыл тайну «золотого поезда нацистов». Об этом пишет Daily Mail.

В администрации города Валбжих, Нижнесилезское воеводство, сообщили, что получили послание от неизвестного 23 апреля. Автор написал, что нашел «замаскированные вагоны поезда», в котором хранятся похищенные нацистами в 1930-1940-х годах в Европе ценности и произведения искусства. По словам анонима, поезд находится в туннелях недалеко от Валбжиха.

Три вагона времен Второй мировой войны спрятаны в замаскированном туннеле. Каждый вагон около 12 метров в длину, четыре в ширину и четыре в высоту. Вагоны спрятаны за стальными раздвижными воротами у входа в туннель

Анонимный авториз письма в администрацию Валбжиха
Материалы по теме:
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021

Автор письма также утверждает, что в вагонах находятся драгоценные металлы, и приложил результаты своих исследований с указанием места нахождения «золотого поезда». В администрации города заявили, что послание выглядит «конкретным и фактически выверенным». При этом автор письма не запросил разрешения на исследование туннеля. В данный момент власти Валбжиха решают, следует ли проводить дальнейшее изучение полученной информации.

Согласно легенде, бронепоезд с ценностями выехал в последние месяцы войны из Вроцлава и пропал по дороге в Валбжих. Утверждается, что в точке отправления чиновники германской администрации загрузили в него ценности, спасаясь от наступающей Красной армии. В частности, в «золотом поезде» якобы может находиться легендарная Янтарная комната, похищенная нацистами из Царского села в 1941-м. Многочисленные исследователи-энтузиасты считают, что состав находится в неких тайных туннелях.

В 2021 году польский кладоискатель Петр Копер также заявил, что обнаружил «золотой поезд». По его словам, тот находится в туннелях в 136 километрах от Вроцлава.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для прорыва в Брянской области. К границе стянули до 2000 украинских военных и наемников

    Гергиев призвал политиков не делить людей на правильных и неправильных

    В результате атаки дрона ВСУ в российском регионе пострадал мужчина

    В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

    В России предложили ввести ежегодную выплату для ряда бюджетников

    60-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала в откровенных нарядах

    Французских чиновников предостерегли от контактов с российскими «шпионами»

    Британца оправдали после 38 лет заключения

    Российская туристка упала с кровати и впала в кому

    Слуцкий ответил на слова Макрона о поставленной на карту Украины безопасности Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости