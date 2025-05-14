Загадочный аноним раскрыл тайну «золотого поезда нацистов»

Daily Mail: В Польше аноним заявил, что раскрыл тайну золотого поезда нацистов

Власти Польши получили письмо от загадочного анонима, который заявил, что раскрыл тайну «золотого поезда нацистов». Об этом пишет Daily Mail.

В администрации города Валбжих, Нижнесилезское воеводство, сообщили, что получили послание от неизвестного 23 апреля. Автор написал, что нашел «замаскированные вагоны поезда», в котором хранятся похищенные нацистами в 1930-1940-х годах в Европе ценности и произведения искусства. По словам анонима, поезд находится в туннелях недалеко от Валбжиха.

Три вагона времен Второй мировой войны спрятаны в замаскированном туннеле. Каждый вагон около 12 метров в длину, четыре в ширину и четыре в высоту. Вагоны спрятаны за стальными раздвижными воротами у входа в туннель Анонимный автор из письма в администрацию Валбжиха

Автор письма также утверждает, что в вагонах находятся драгоценные металлы, и приложил результаты своих исследований с указанием места нахождения «золотого поезда». В администрации города заявили, что послание выглядит «конкретным и фактически выверенным». При этом автор письма не запросил разрешения на исследование туннеля. В данный момент власти Валбжиха решают, следует ли проводить дальнейшее изучение полученной информации.

Согласно легенде, бронепоезд с ценностями выехал в последние месяцы войны из Вроцлава и пропал по дороге в Валбжих. Утверждается, что в точке отправления чиновники германской администрации загрузили в него ценности, спасаясь от наступающей Красной армии. В частности, в «золотом поезде» якобы может находиться легендарная Янтарная комната, похищенная нацистами из Царского села в 1941-м. Многочисленные исследователи-энтузиасты считают, что состав находится в неких тайных туннелях.

В 2021 году польский кладоискатель Петр Копер также заявил, что обнаружил «золотой поезд». По его словам, тот находится в туннелях в 136 километрах от Вроцлава.