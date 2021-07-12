Кладоискатель напал на след потерянного конвоя с сокровищами нацистов

Польский кладоискатель Петр Копер (Piotr Koper) считает, что напал на след потерянного конвоя с сокровищами нацистов на юго-западе Польши. Об этом сообщает Daily Mail.

Он провел предварительное исследование озера около деревни Жарска-Весь в 136 километрах от города Вроцлав при помощи георадара. Копер утверждает, что обнаружил на дне «много стали». Исследование было завершено 4 июля и, по словам кладоискателя, его результаты «очень обнадеживающие».

Копер считает, что под водой находится погибший немецкий конвой, который вывозил экспонаты музея из немецкого города Гёрлиц. «Трудно сказать, какова их ценность на сегодняшний день. Все зависит от целостности обломков», — сказал он в интервью местному телеканалу.

В марте 1945 года грузовики с экспонатами выехали из музея в Гёрлице. Мы знаем от очевидцев, что они приехали сюда, на скованный льдом водоем. Тут они и остались Петр Копер кладоискатель

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Недавно на дно озера опускался известный дайвер Марцел Коркуш (Marcel Korkuś), который попал в Книгу рекордов Гиннеса за самое высотное погружение в истории. Он обнаружил под водой старую печь для обжига извести, остатки стен шахты, старые шины и небольшой ящик. Коркуш не подтверждает историю про грузовики и считает маловероятным, что конвой может находиться под слоем осадочных пород.

Копер, в свою очередь, не теряет надежды и ищет возможности лично опуститься на дно озера. «Сейчас мы ждем подробных результатов анализа георадарных данных. Если предположения подтвердятся, то мы будем добиваться разрешения на подъем обломков со дна», — заявляет кладоискатель.

Петр Копер известен своими многолетними поисками «золотого поезда» нацистов, в котором якобы перевозились драгоценности, вооружение и ценное оборудование. Согласно легенде, состав был спрятан в туннеле на территории Польши в последние недели Второй мировой войны.

В апреле сообщалось, что кладоискатели из польско-немецкого фонда «Силезский мост» готовились к раскопкам на месте, где, по их сведениям, спрятаны 10 тонн нацистского золота. В фонде утверждают, что сведения о тайнике почерпнуты из документов, которые хранились у потомков офицеров войск СС.