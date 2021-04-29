Кладоискатели нашли сведения о тайнике с 10 тоннами золота нацистов

Кладоискатели из польско-немецкого фонда «Силезский мост» готовятся к раскопкам на месте, где, по их сведениям, спрятаны 10 тонн нацистского золота. Об этом сообщают издания Daily Mail и The First News.

В «Силезском мосте» утверждают, что сведения о тайнике почерпнуты из документов, которые хранились у потомков офицеров войск СС. Среди прочего, в руки кладоискателей попал дневник высокопоставленного офицера СС, пользовавшегося псевдонимом Михаэлис (Michaelis). Он перечисляет 11 мест в Нижней Силезии и в районе польского города Ополе, где перед наступлением советских войск прятали золото, краденые произведения искусства и другие ценности.

Один из тайников, упомянутых в дневнике Михаэлиса, оказался в бывшем дворце барона Фридриха Вильгельма фон Зейдлица-Курцбаха, который командовал кавалерией прусского короля Фридриха Великого. Он располагается примерно в 50 километрах от польского города Вроцлав и во время Второй мировой войны использовался немецкими войсками. 12 марта 1945 года Михаэлис написал в своем дневнике, что часть сокровищ закопали в дворцовой оранжерее.

48 сундуков из Рейхсбанка в хорошем состоянии были спрятаны, хорошо прикрыты землей и «озеленены» еще живыми растениями. Да охранит нас Провидение! дневник Михаэлиса

Одним из участников операции Михаэлиса был офицер войск СС по фамилии фон Штейн (von Stein). Он попросил присматривать за тайником свою любовницу Ингу (Inge), которая работала в бывшем дворце фон Зейдлица-Курцбаха.

«Сим я доверяю тебе 48 тяжелых сундуков Рейхсбанка и все семейные сундуки. Только ты знаешь, где их искать. Да поможет Бог тебе и мне исполнить наше задание», — говорится в его письме, которое также оказалось в распоряжении кладоискателей.

Через несколько месяцев война закончилась поражением Германии. Инга умерла через 60 лет и всю жизнь продолжала следить за тайником. За это время бывший дворец фон Зейдлица-Курцбаха несколько раз переходил из рук в руки. Его занимала сначала советская, а затем польская армия, потом здание передали местному совету. Позднее его использовали в качестве детского сада и кинотеатра.

Сейчас бывший дворец арендует фонд «Силезский мост». Кладоискатели планируют начать раскопки в начале мая. Они оценивают стоимость спрятанных сокровищ примерно в 0,5 миллиарда фунтов стерлингов (52 миллиарда рублей).

В 2020 году «Силезский мост» сообщал, что часть нацистских сокровищ может находиться на территории замка Хохберга во Вроцлаве. Тогда речь шла о 28 тоннах золота.