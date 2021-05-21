Кладоискатель нашел старинное сокровище и вернул его владельцу

Кладоискатель в английской деревне Додденхем, графство Вустершир, нашел закопанное на поле старинное сокровище и вернул его владельцу. Об этом сообщает издание Birmingham Mail.

Чарльз Картрайт (Charles Cartwright) впервые отправился на поиски сокровищ с металлодетектором и нашел закопанные на поле украшения времен древнего Рима и викингов, Средневековья, Бронзового века и древнего Египта. Стоимость находки оценивается более чем в 5,5 тысячи фунтов (572,7 тысячи рублей).

Мужчина сообщил о находке владельцу земли и в офис коронера. Расследование показало, что в марте 2017 года сокровища были вывезены из дома в городе Ладлоу, графство Шропшир.

Найденные драгоценности возвращены владельцу. Полиция расследует, как они оказались на поле.

«У меня так много вопросов по поводу моей находки, что я очень хочу поговорить с владельцем. Не могу поверить, что мой первый же выход с металлоискателем принес мне столь удивительные сокровища», — сказал журналистам Картрайт.

Хозяин сокровищ был счастлив получить их назад. Он признался, что уже отчаялся увидеть их вновь.

Ранее сообщалось, что два британских пенсионера попали под суд за сокрытие клада, стоимость которого превышает миллион фунтов стерлингов (104,1 миллиона рублей). Им удалось найти около тысячи древних золотых монет, изготовленных более двух тысяч лет назад.