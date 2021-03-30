Два пенсионера нашли древнее золото на сто миллионов рублей и попали под суд

Два британских пенсионера попали под суд за сокрытие клада, стоимость которого превышает миллион фунтов стерлингов (104 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

В сентябре 2020 года 62-летний Шейн Вуд (Shane Wood) и 61-летний Ким Холман (Kim Holman) прочесали металлоискателями поле в районе города Челмсфорд, графство Эссекс. Им удалось найти около тысячи древних золотых монет, изготовленных более двух тысяч лет назад. Вопреки требованиям британского Закона о сокровищах 1996 года, они не стали декларировать свою находку.

Кладоискателей подозревают в краже и в отказе уведомить коронера, что найден объект, который может являться сокровищем. Вуду также предъявлены обвинения в том, что он имел при себе орудия, предназначенные для совершения кражи. Ожидается, что 30 апреля дело будет рассмотрено в суде.

В 2019 году сообщалось, что церковь Шотландии подала в суд на 52-летнего кладоискателя, который не желает делиться сокровищами викингов. Она утверждает, что находка была совершена на принадлежащей ей территории.