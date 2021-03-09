Кладоискатель обвинил ФБР в сокрытии найденного им золота и потребовал свою долю

Американский кладоискатель обвинил ФБР в сокрытии найденных им сокровищ и рассчитывает добиться выплаты своей доли. Об этом сообщает Associated Press.

Дэннис и Кем Парада из компании Finders Keepers много лет искали караван с золотом, который, по легенде, пропал в лесах Пенсильвании во время Гражданской войны в США. Они утверждают, что нашли место, где, по данным георадара, закопан крупный металлический объект. Не сумев получить разрешение на раскопки, они сообщили о находке ФБР.

В середине марта 2018 года десятки агентов ФБР два дня работали на месте, которое указали кладоискатели. Согласно официальному пресс-релизу, раскопки были связаны с неким расследованием и закончились неудачей. По словам Дэнниса Парады, ему позволили следить за происходящим из автомобиля, а после окончания раскопок продемонстрировали пустую яму. Он убежден, что его обманули, и золото все же было найдено.

Того же мнения придерживается автор книги о кладах времен Гражданской войны Уоррен Гетлер, сотрудничавший с ФБР и Парадой во время раскопок. Он утверждает, что специалисты компании Enviroscan по заказу ФБР проверили предполагаемое место при помощи гравиметра и нашли под землей металлический объект весом от семи до девяти тонн. Судя по плотности, это могло быть золото. Стоимость такого количества драгоценного металла составляет сотни миллионов долларов.

Местные жители утверждают, что уже после официального завершения раскопок в лесу всю ночь работал экскаватор. После этого они видели колонну автомобилей ФБР, в том числе несколько больших бронированных машин.

Юрист, защищающий интересы кладоискателей, добился обнародования некоторых документов и переписки госслужащих, касающихся раскопок. Из них следует, что в ФБР действительно рассчитывали найти золото, пропавшее во время Гражданской войны. Его количество оценивалось в несколько тонн.

Однозначной информации об исходе раскопок в обнародованной переписке нет. В одном из писем, оказавшихся в распоряжении юриста Finders Keepers, говорится, что в ФБР разочарованы и озадачены результатами научных тестов. Затем его автор признается, что не может опровергнуть существование клада.

«Я выясню, что случилось со всем этим золотом», — пообещал Дэннис Парада в разговоре с корреспондентом Associated Press.

В 2019 году сообщалось, что церковь Шотландии подала в суд на 52-летнего кладоискателя, который не желает делиться сокровищами викингов. Она утверждает, что находка была совершена на принадлежащей ей территории.