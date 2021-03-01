Водитель с металлоискателем нашел древний клад и продал его за миллионы рублей

Древняя брошь, найденная кладоискателем из Великобритании, ушла с молотка за 55 тысяч фунтов стерлингов (5,68 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Mirror.

64-летний водитель Рэй Пьюзи (Ray Pusey) более 30 лет увлекается поиском кладов. В октябре 2020 года он прочесывал с металлоискателем поле в британском графстве Бакингемшир и наткнулся на брошь, отлитую из медного сплава и украшенную красным стеклом.

Эксперты считают, что украшение было изготовлено около двух тысяч лет назад и, вероятнее всего, принадлежала вождю кельтского племени, который использовал ее, чтобы крепить попону на лошади. Первоначально ожидалось, что на аукционе стоимость броши может достигнуть семи тысяч фунтов стерлингов (723,5 тысячи рублей).

Пьюзи планирует поделить деньги с владельцем поля, где лежал клад. По его словам, когда он услышал о вырученных на аукционе деньгах, то чуть не упал.

В 2018 году сообщалось, что на острове Рюген в Германии кладоискатели-любители нашли сокровища, которые мог спрятать король Харальд I Синезубый, правивший Данией в конце X века. Во время раскопок были обнаружены 600 монет, жемчуг, ожерелья, кольца, броши и амулеты в виде молота Тора.