Мужчина наблюдал за птицами и нашел золотые монеты на десятки миллионов рублей

В восточной части Англии обнаружили клад с древними монетами на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Охотник за сокровищами, чье имя не раскрывается, заметил блеск золота, когда на недавно вспаханном поле наблюдал за птицами. Он очистил предмет от грязи и обнаружил, что перед ним золотая монета, которой около двух тысяч лет. Затем он нашел еще одну монету буквально в шаге от места, где лежала первая. Мужчина заехал домой за металлоискателем и продолжил поиски клада.

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Поймав мощный сигнал, он принялся копать и в результате наткнулся на сосуд, напоминавший по форме кувшин, в котором лежало около 1,3 тысячи монет. «Мне пришлось сесть, чтобы перевести дыхание. Я вышел на прогулку и обнаружил кельтские монеты, — объяснил он. — Я ушел с поля с лопатой, металлодетектором и двумя перегруженными пакетами; я молился, чтобы эти тонкие пластиковые ручки выдержали вес».

Эксперты считают, что каждая монета может стоить до 650 фунтов стерлингов (66 тысяч рублей) и суммарно принести кладоискателю 845 тысяч фунтов стерлингов (более 85 миллионов рублей). Нашедший сокровище мужчина, которому около 50 лет, сказал, что вырученные с продажи клада деньги изменят его жизнь. Любая сумма, которую от заработает благодаря монетам, будет поделена с владельцем поля.

Ранее стало известно, что древние монеты, найденные на британском острове Джерси, признали самым большим кладом в истории Великобритании. Рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Находку объявили собственностью королевы. Кладоискатели могли рассчитывать лишь на вознаграждение, но не на долю сокровищ.