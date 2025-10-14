Раскрыто заявление ФСБ по деятельности Ходорковского и его пособников

ФСБ привлечет к ответственности причастных к деятельности Ходорковского

Причастные к деятельности бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом в РФ) и его пособники будут привлечены к ответственности по законам Российской Федерации. Об этом заявила ФСБ России, передает РИА Новости.

По данным агентства, экс-глава ЮКОСа и его пособники из числе АКР («Антивоенного комитета России» — признан нежелательной на территории РФ) финансируют украинские военизированные националистические подразделения, признанные в России террористическими, и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.

Ранее сообщалось, что фигурантами дела стали Михаил Ходорковский, Михаил Касьянов, Дмитрий Гудков, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (все четверо признаны в РФ иноагентами).