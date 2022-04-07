Чемпион ОИ Евгений Плющенко посоветовал российским спортсменам не менять гражданство

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о смене гражданства российскими спортсменами. Его слова приводит Sport24.

«Смена спортивного гражданства — это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял», — посоветовал он. Плющенко добавил, что российских спортсменов всегда переманивали, и выразил надежду, что в будущем все встанет на свои места.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решивших сменить гражданство российских спортсменов. Она призвала не считать предателями россиян, которые захотят выступать за другие страны.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.