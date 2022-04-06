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Навка поддержала решивших сменить гражданство российских спортсменов

Татьяна Навка призвала не считать сменивших гражданство российских спортсменов предателями

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решивших сменить гражданство российских спортсменов. Ее слова передает РБК.

Навка призвала не считать предателями россиян, которые захотят выступать за другие страны. «Не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. У каждого своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на выбор», — поделилась она.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о смене гражданства российскими фигуристами. «Если это будет касаться известных спортсменов, это будет восприниматься очень болезненно. Кто-то посчитает это предательством, кто-то просто будет осуждать за такое решение», — сказала она.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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