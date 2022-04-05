Роднина заявила, что массовый отток российских спортсменов будет воспринят болезненно

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о смене гражданства российскими фигуристами. Ее слова передает Sport24.

По словам Родниной, массовый отток российских фигуристов вызовет негативную реакцию. «Если это будет касаться известных спортсменов, это будет восприниматься очень болезненно. Кто-то посчитает это предательством, кто-то просто будет осуждать за такое решение», — заявила она.

Ранее хореограф Илья Авербух предрек смену гражданства российскими фигуристами в случае длительной изоляции отечественного спорта. «Обособленность никогда не способствует прогрессу. Более того, я уверен, что если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», — заявил он.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли выступить на чемпионате мира-2022.