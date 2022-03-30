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Авербух предрек смену гражданства российскими фигуристами

Авербух предрек смену гражданства российскими фигуристами в случае длительной изоляции

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Хореограф Илья Авербух предрек смену гражданства российскими фигуристами в случае длительной изоляции. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Обособленность никогда не способствует прогрессу. Более того, я уверен, что если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», — заявил он. Авербух также выразил надежду, что в скорейшем времени ситуация разрешится, и российские спортсмены будут принимать участие в международных турнирах.

Ранее 30 марта стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) оспорит в суде отстранение российских спортсменов и официальных лиц от международных турниров. Федерация обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU).

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли выступить на чемпионате мира-2022, который проходил во Франции с 21 по 27 марта.

Дарья Коршунова
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