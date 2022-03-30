Отстранение российских фигуристов оспорят в суде

ФФКР подала апелляцию в CAS на отстранение российских фигуристов от международных турниров

Федерация фигурного катания России (ФФКР) оспорит в суде отстранение российских спортсменов и официальных лиц от международных турниров. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Федерация обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU). Отмечается, что апелляция была подана совместно с Союзом конькобежцев России.

26 марта стало известно, что ISU не планирует допускать российских фигуристов к юниорскому чемпионату мира 2022 года. Соревнования пройдут с 13 по 17 апреля в Таллине.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли выступить на чемпионате мира-2022, который проходил во Франции с 21 по 27 марта. О том, будет ли действовать отстранение в следующем сезоне, не сообщается.