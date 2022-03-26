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Стало известно о планах ISU отстранить российских фигуристов от юниорского ЧМ

«Матч ТВ»: ISU не планирует допускать российских фигуристов к юниорскому чемпионату мира

Фото: Shutterstock

Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует допускать российских фигуристов к юниорскому чемпионату мира 2022 года. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Юниорское первенство пройдет с 13 по 17 апреля в Таллине. Ранее за допуск россиян выступила Норвегия. В Министерстве культуры и гендерного равенства отметили, что отстранения не должны касаться детского, юношеского и массового спорта.

22 марта американский журналист Филип Херш назвал последствия пропуска россиянами чемпионата мира по фигурному катанию в 2022 году. «Если ISU не изменит правила, у россиян будет только по одной квоте в каждой дисциплине на следующий чемпионат мира, где им будет разрешено выступить», — заявил он.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции.

Дарья Коршунова
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