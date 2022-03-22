Журналист из США назвал последствия пропуска россиянами ЧМ по фигурному катанию

Журналист Херш заявил, что российские фигуристы потеряют квоты из-за пропуска ЧМ-2022

Американский журналист Филип Херш назвал последствия пропуска россиянами чемпионата мира по фигурному катанию в 2022 году. Об этом он рассказал на странице в Twitter.

«Если Международный союз конькобежцев (ISU) не изменит правила, у россиян будет только по одной квоте в каждой дисциплине на следующий чемпионат мира, где им будет разрешено выступить», — заявил он.

Херш объяснил, что для возврата трех потерянных квот на первенстве 2023 года единственному участнику нужно занять первое или второе место, а для получения двух квот достаточно будет попасть в десятку лучших. Журналист из США добавил, что те же правила применятся к юниорским соревнованиям.

Ранее олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заявила, что чемпионат мира был интересен ей тем, что там были российские спортсмены. Она посчитала, что отечественные фигуристы установили высокую планку, поэтому смотреть соревнования без них будет скучно.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022 пройдет с 23 по 27 марта во французском Монпелье.