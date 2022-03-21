Сотникова оценила проведение чемпионата мира по фигурному катанию без россиян

Чемпионка ОИ Сотникова заявила, что чемпионат мира без россиян будет скучно смотреть

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова оценила проведение чемпионата мира по фигурному катанию без российских спортсменов. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Если брать общую картину, то чемпионат мира был интересен тем, что там были российские спортсмены», — заявила она. Сотникова отметила, что отечественные фигуристы установили высокую планку, поэтому смотреть соревнования без них будет скучно.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что в России готовы создать аналог серии Гран-при. Он подчеркнул, что сейчас прорабатываются различные варианты соревнований на следующий сезон в связи с санкциями Международного союза конькобежцев (ISU).

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Запрет коснулся фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.